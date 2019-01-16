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Sivas’da yarın okullar tatil mi? Sivas 17 Ocak Perşembe kar tatili

Sivas Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Sivas'da var. Sivas'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Sivas'da okullar yarın da tatil mi? Sivas'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Sivas'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:19
Sivas’da yarın okullar tatil mi? Sivas 17 Ocak Perşembe kar tatili

Sivas Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Sivas'da var. Sivas'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Sivas'da okullar yarın da tatil mi? Sivas'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Sivas'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Sivas olmak üzere İç Anadolu için kar uyarısında bulundu. Kayseri, Niğde, Tokat, Gümüşhane ve Erzincan çevrelerinde beklenen kar yağışlarının, bu gece saatlerinden sonra kuvvetli (10-20 cm.), yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.  Öte yandan zaman zaman ulaşıma kapatılan Sivas-Erzincan kara yolunda da ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde fırtına ve tipi etkili oluyor. Araçların geçişine kontrollü izin veriliyor. Sivas sınırları içerisinde bulunan Kangal-Gürün, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş, Suşehri-Şerefiye-Zara, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Kangal-Çetinkaya ve Divriği-Arapgir yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'da yarın okullar tatil mi?

Sivas'ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma, don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Sivas'da kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin gözü bir kez daha Sivas Valiliğine çevrildi. Öğrenci ve veliler yarın (17 Ocak Perşembe) Sivas'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı için valilikten yapılacak açıklamayı beklemekte. Valilikten yarın okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:19
  1. Tokat
  2. Niğde
  3. Kayseri
  4. Gümüşhane
  5. Erzincan
  6. Sivas’da yarın okullar tatil mi?
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