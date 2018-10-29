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Salih Ayhan kimdir? Sivas valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine atandı. Peki Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan nereli ve kaç yaşında? Salih Ayhan hangi görevlerde bulundu? İşte Salih Ayhan biyografisi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
Salih Ayhan kimdir? Sivas valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine atandı. Peki Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan nereli ve kaç yaşında? Salih Ayhan hangi görevlerde bulundu? İşte Salih Ayhan biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine,Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

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Salih Ayhan kimdir?

1976'da Bayburt'ta Salih Ayhan, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Ayhan mesleki hayatına, 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Londra'da dokuz ay dil eğitimi alan Ayhan, ayrıca TODAİE'de Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı.Ordu-Çatalpınar, Samsun-Yakakent, Kastamonu-Azdavay, Sivas-Altınyayla, Şarkışla kaymakam vekilliği, Divriği ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Sivas vali yardımcılığı görevinde de bulunan Ayhan, 2012-2016 yılları arasında Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürüttü.Ayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından 2013-2014 tarihleri arasında 45 gün süreyle yerel yönetim bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere Avustralya'da düzenlenen Kısa Dönem Eğitim Programı'na da katıldı.Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunan ve bir çok vakıf, dernek ve birliklerde başkanlık ve üyeliklerde bulunan Ayhan, mütevelli heyetlerinde de görev aldı.Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
  1. Bayburt
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Ordu
  7. Kütahya
  8. Kastamonu
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