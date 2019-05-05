Sivas Valisi Ayhan’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan beraberinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, Vali Ayhan’a teşekkür ederek görevinde başarılar temenni etti.

Vali Ayhan ise misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanı Pekmezci’ye şükranlarını bildirerek hayırlı olsun dilekleri ile birlikte tebriklerini sundu.

Bir süre daha Belediye Başkanı Pekmezci ile sohbet eden Vali Ayhan ve beraberindekiler, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Bayburtspor’un Muğlaspor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek ve şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere belediyeden ayrıldı.