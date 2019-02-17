Sivas Valisi Ayhan: "Üst düzey yarışlara ev sahipliği yapacak konuma geleceğiz"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemeleri ile ilgili olarak, "İnşallah daha nitelikli, kaliteli, üst düzey yarışlara ev sahipliği yapacağız. Bugün de çok canlı, heyecanlı, renkli yarışlar oldu. Vatandaşlarımızın da ilgisi yoğun oldu" dedi.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonası Final Elemeleri nefes kesti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yarışmaların ardından Sivas Valisi Salih Ayhan organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ayhan Sivas, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin büyük yarışlara ev sahipliği yapmaya başladığını belirterek, "Kayak Federasyonumuzun takviminde olan Türkiye Snowboard 2.Etap Büyük Slalom yarışları 3 gündür devam ediyordu bitmiş oldu. Güzel de bir organizasyon oldu. Bu organizasyonla bu kültürü de kazanmış olduk. 12 ilimizden 149 sporcumuz vardı ve ailelerimizle beraber 400’e yakın misafir ağırladık. Burada da eksiklerimizi görmüş oluyoruz. Gittikçe uluslararası yarışlar alabilecek pozisyona geleceğiz. Yapmış olduğumuz değerlendirmede federasyon yetkilileri bu dağın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir kabiliyet ve kapasiteye sahip olduğunu söylüyorlar. Bu kültürü gittikçe arkadaşlarımız alıyorlar. İnşallah daha nitelikli, kaliteli üst düzey yarışlara ev sahipliği yapacağız. Bugün de çok canlı, heyecanlı, renkli yarışlar oldu. Vatandaşlarımızın da ilgili yoğun oldu. Yıldız Dağı Kayak Merkezi her yıl bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya geliyor. Seneye bundan daha da iyi bir noktada olacak. Bu birlikteliğin, sahiplenmenin ürünüdür" dedi.