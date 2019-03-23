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Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi için Valilik'te düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:31
Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi'nin kentin turizm potansiyelini artıracağına inandığını belirterek, "Müzede, sergi alanları, satış mağazaları, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları da oluşturacağız." dedi.

Varank, Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi için Valilik'te düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bakanlığının projeye cazibe merkezlerini destekleme kapsamında 10 milyon liralık katkı sağlayacağını belirtti.

Her şehrin karakterini, kimliğini yansıtan binaları ve sembol yapıları olduğunu vurgulayan Varank, "Yerel kültürün izlerini burada bulursunuz. Yaşanmışlıkları ve tarihi dokuyu bu sayede hissedebilirsiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol yapılardan bir tanesi. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından 2. Abdülhamit Han adına yaptırılan bu bina, 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Biz bu tarihi yapıyı ve çevresini aslına uygun bir şekilde inşallah restore edeceğiz." diye konuştu.

Sonraki aşamada da burayı yaşayan bir müze haline dönüştürmek istediklerine işaret eden Varank, şunları söyledi:

"Böylece bu yapı, geleneksel el sanatlarını da içeren Şehir ve Sanayi Müzesi olarak hizmet verecek. Müzede, sergi alanları, satış mağazaları, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları da oluşturacağız. Ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken bu uygulama atölyelerinde geleneksel el sanatlarımızı tecrübe etme imkanını yakalayacaklar. Ayrıca genç ve kadın girişimcilerimiz için burada eğitim programları düzenleyeceğiz. Sonuçta ilimizin turizm potansiyelini geliştirmek adına önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Proje, valiliğimiz öncülüğünde bakanlığımızın finansal destekleriyle ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda yürütülecek. Biliyorsunuz daha önce de Sivas Kalesi'ni ve çevresini güzelleştirme projesini de yine biz desteklemiştik. Buraya da yine 10 milyon liralık bir kaynağı merkezi hükümet olarak, bakanlığımız olarak aktaracağız. Bu da Sivas'ı turizm anlamında bir cazibe merkezi haline getirecek önemli bir proje."

Bakan Varank, müzenin Sivas'a hayırlı olmasını dileyerek, "Sayın Valimizin dile getirdiği hususu ilk defa duydum. Kangal köpeği sadece Sivas'ın değil, Türkiye'nin de bir değeri, dünyanın tanıdığı bir ırk. Onunla ilgili de arkadaşlarımla görüşüp elimizden gelen bir şey varsa tabii ki de destek veririz." ifadelerini kullandı.

Vali Salih Ayhan da müze projesi hakkında bilgi vererek, Kangal köpeğiyle ilgili hazırladıkları proje için Bakan Varank'tan destek istedi.

Konuşmaların ardından, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulacak Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi için protokol imzalandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:31
  1. Sivas
  2. İmza Töreni
  3. Mustafa Varank
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  5. Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi
  6. Valilik

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