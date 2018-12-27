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Sivas merkezli uyuşturucu operasyonu

Sivas ve Kayseri'de gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:55
Sivas merkezli uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti ve nitelikli hırsızlık suçlarını örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütlü şekilde nitelikli hırsızlık suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Sivas'ın Gemerek, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 374 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 8 aparat, 250 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar, saksıya ekili Hint keneviri, ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği ve 27 fişek ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alandı. Şüphelilerin, 6 hırsızlık olayına da karıştıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:55
  1. jandarma
  2. operasyon
  3. Sivas
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