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Sivas merkezli FETÖ operasyonu yapıldı

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:00
Sivas merkezli FETÖ operasyonu yapıldı

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ile Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Erzincan ve Aydın'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerince 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 32 bin lira, 18 bin dolar, 6 bin 310 avro, 3 çeyrek altın, ankesörlü telefon kartları, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış GSM hatları, örgütsel belgelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A, E.K, N.G, H.D, B.K. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de hücre evlerinde yakalanan 2 şüpheli ise Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Örgütle irtibatlarını kesmemişler

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında adli işlem yapılan ancak eşlerinin de cezaevinde bulunması nedeniyle çocuklarının bakımları ve mağduriyet yaşamamaları için serbest bırakılan kadınların, halen örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin de yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibatını sürdüren kişilere para desteği sağladığı, il dışından cezaevi görüşü için Sivas'a gelen örgüt üyesi yakınlarının, konaklama ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

Şüphelilerin gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandıkları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine elden, kurye ve kargo yoluyla para yardımında bulundukları anlaşıldı.

Kayseri'de tespit edilen 4 şüphelinin, haklarında yürütülen soruşturmalarda firari oldukları, halen hücre evinde gizlenerek faaliyetlerini sürdürdükleri, şüphelilerin örgütsel bağ ve hiyerarşik yapıyı sürdürme gayretinde oldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:00
  1. Kayseri
  2. Aydın
  3. Erzincan
  4. FETÖ/PDY
  5. kayseri
  6. operasyon
  7. Sivas

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