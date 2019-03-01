Sivas merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonla arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 4 doktor adliyeye sevk edildi.

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonla arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 4 doktor adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin doktor, akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas’tan ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen doktorlara yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkezli Kocaeli, İstanbul ve Karabük’te düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekipleri 4 doktoru gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.