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Sivas merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında eşleri cezaevinde olmasına rağmen örgütsel faaliyetlere devam eden kadınların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Sivas merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında eşleri cezaevinde olmasına rağmen örgütsel faaliyetlere devam eden kadınların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ/PDY’nin Sivas’ta yürüttüğü güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalarda eşlerinin cezaevinde bulunan ve çocuklarının bakımı ve mağduriyet yaşamaları amacıyla serbest bırakılan kadınların örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Yapılan çalışmada örgüt mensuplarınca aile yakınları cezaevinde bulunan ve örgüt ile irtibat halinde olan şahıslara maddi yardımlarda bulunduğu, il dışından cezaevi görüş günlerinde Sivas’a gelen şahısların konaklama, ulaştırma gibi ihtiyaçların örgüt üyelerince karşılandığı, şahısların birbiriyle iletişim halinde olduğu, gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandığı, örgüt mensuplarının ailelerine elden, kurye, kargo ve resmi olmayan yollardan para yardımında bulundukları, Kayseri ilinde de örgüt mensuplarıyla buluşup para alışverişi yaptıkları, gaygubet evlerinde gizlenerek örgütsel bağ ve hiyerarşik yapıyı sürdürme gayreti içerisinde oldukları tespit edildi.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri Sivas merkez, Gürün ve Şarkışla ilçeleri ile Kayseri, Erzincan ve Aydın illerinde 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18’i kadın 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca Sivas ilinde örgüt üyesi öğrencilerin kaldığı tespit edilen bir evde de şüpheliler dışında 2 örgüt üyesi daha yakalandı. Kayseri’de de tespit edilen 4 gaygubet evinde de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın farklı soruşturma dosyalarında firari durumda bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 30’u işlemleri için Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, Kayseri’de gaygubet evinde yakalan iki kişi ise Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tespit edildi.Firari olan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Yabancı uyruklar adına sim kart çıkartmışlar


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 32 bin 200 TL, 18 bin dolar, 6 bin 310 Euro, 150 bin TL nakit para, 3 adet çeyrek altın, ankesör telefon kartları, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları, örgütsel doküman ve belgeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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