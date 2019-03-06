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Sivas merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:15
Sivas merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:15
  1. FETÖ
  2. operasyon
  3. Sivas

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