Sivas Merkez’de 185 bin TL’ye daire
Sivas İcra Dairesi Sivas İl, Merkez İlçe, 79 Ada, 144 Parsel, Sularbaşı Mah., 2.Kat 10 Nolu 112 m2 alanlı daireyi 185 bin TL’ye satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc ve 2 adet balkonu bulunan dairenin ilk satışı 06.04.2021 günü saat 10.45-10.50 arası Gültepe Mahallesi Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu’nda yapılacak. Taşınmaz şehir merkezine 400 mt yürüme mesafesinde ve teknik altyapı ve belediye hizmetleri yönünden tamdır. Taşınmazın elektrik, su, doğalgaz tesisatları mevcuttur.
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