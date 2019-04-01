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Sivas Merkez ilçede 34 bin 889 seçmen sandığa gitmedi

Sivas Belediye Başkanlığı seçiminde 34 bin 889 seçmen sandığa gitmedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:09
Sivas Merkez ilçede 34 bin 889 seçmen sandığa gitmedi

Sivas Belediye Başkanlığı seçiminde 34 bin 889 seçmen sandığa gitmedi.


Sivas İl Seçim Kurulu Sivas Belediye Başkanlığı oynamasındatutanak birleştirme işlemini tamamladı. Birleştirilmiş tutanaklara göre belediye başkanlığı için 229 bin 430 seçmenden 194 bin 541 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 189 bin 36 oy geçerli sayıldı.


Geçerli oyların parti ve adaylara göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti. SP- Melih Seçilmiş 2 bin 806, BTP-Yunus Çınar 285, TKP-Cem Taylan Erden 117, Vatan Partisi-Cumhur Akbulut 227, BBP-Doğan Ürgüp 68 bin 832, CHP-Ali Akyıldız 14 bin 696, AK Parti-Hilmi Bilgin 93 bin 123, MHP-Mehmet Er 8 bin 897, DSP-Recep Bozdağ 53.


Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde ise 229 bin 430 seçmenden 194 bin 366 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 188 bin 482 oy geçerli sayıldı. Kullanılan oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde oldu. SP 3 bin 830, TKP 266, BBP 57 bin 831, CHP 17 bin 696, AK Parti 93 bin 291, MHP 15 bin 792

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:09
  1. doğa

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