'Sivas mazlumu: “Cumhurbaşkanımız bizi duysun!”'

Satırlarıma başlamadan evvel selamların en güzeli olan Yüce Allah-u Teâlâ’nın selamını sunar, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.” Hürmetle ellerinizden öperim.

Şu an tarifi mümkün olmayan duygu ve düşünceler içerisinde 29.5 senemi doldurduğum 1.5 m2’lik hücremde çilehanemde çilemin dolacağı günü beklemekteyim. Cezaevinde çok zor ve ağır şartlar içerisindeyim. Kendi kendimi idare edemez bir durumda ayakkabılarımı bile giyemez bir haldeyim. Lavaboya bile zorlanarak oturmaktayım. İki dizim sakat, bel fıtığım, boyun fıtığım, kronik migren rahatsızlığım, her tarafım kireçlenmiş bir vaziyette yaşam mücadelesi veriyorum. Son 6 ay içerisinde tam 20 kg’ma yakın kilo kaybına uğradım, bazı günler oluyor yemek yemeyi bile unutuyorum. Bu şekilde yaşamaktansa her gece Yüce Allah’ıma dua ederek bir an önce ölmeyi ve kısa süre içerisinde Hakk’a yürüyerek canım anama kavuşmak için niyazlarda bulunuyorum.

28 Şubat davasından yatan vatan haini generaller bir bir cezaevlerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın özel affı ile çıkarlar ile çıkarken, biz Müslümanların halen cezaevlerinde olması oldukça düşündürücü ve manidardır. Bu hafta içerisinde muhterem kardeşimiz Murat Alan kardeşimiz ile yaptığınız akittv programınızda bunu siz de dile getirdiniz sağolasınız, var olasınız. Yıllardır da Sivas olayları hakkında suçsuz yere zindanlarda çürütülmeye terk edilmiş mazlumların sesi oluyorsunuz. Yüce Allah’ım hepinizden razı olsun. İnanın öyle karmaşık duygular içerisindeyim ki; anlatamam. Ben az söyleyeyim siz çok anlayın. Sessiz çığlığımın Sayın Cumhurbaşkanımızın duymasına yardımcı olursanız çok sevinir ve mutlu olurum. Selam ve Dua ile.

Zindan iki hece, MEHMED’im lafta!

Baba katiliyle baban bir safta!

Bir de, geri adam, boynunda yafta...

Halimi düşünüp yanma Mehmed’im!

Kavuşmak mı?... Belki... Daha ölmedim!

N.F. Kısakürek