Sivas-Malatya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

SİVAS (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sivas-Malatya kara yolunun Kangal-Alacaahan ve Hekimhan bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Kangal ilçesinde bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

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