Sivas mağduru için Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe verildi! Mazlum Belkavli Tedavi edilsin

Faruk Arslan İstanbul

Kayseri Cezaevi’nde ağır sara ve şizofreni hastalığıyla pençeleşerek akıl sağlığını kaybetme aşamasına gelen Sivas mazlumu Faruk Belkavli’nin mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen duyarlı işadamı Doğan Kasadolu, konuyu Cumhurbaşkanlığı’na taşıdı.

Üzerindeki esrar perdesi çeyrek asrı aşkın süredir kaldırılamayan Sivas olaylarının sanığı olarak delilsiz-belgesiz şekilde 26 yıldır zindanda tutulan Faruk Belkavli’nin ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ve akıl sağlığını kaybetme aşamasına geldiğine yönelik haberimiz büyük yankı uyandırdı. Kayseri Cezaevi 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde yatan Belkavli’nin ailesinin “hastaneye sevk” talebini duyurduğumuz 14 Eylül tarihli “Belkavli zindanda can çekişiyor” manşeti, vicdanları yaralarken duyarlı vatandaşları harekete geçirdi.

Affedilsin, tedavi edilsin

Ağır hasta olan Belkavli’nin Kayseri Cezaevi’nde can cekiştiğini gündeme taşıdığımız haberimizin ardından harekete geçen işadamı Doğan Kasadolu’nun Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe yazdığı bildirildi. Duyarlı işadamı Kasadolu’nun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne yönelik 13 sayfalık dilekçesinde, Belkavli’nin af kapsamına alınarak tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmesinin talep edildiği kaydedildi. Zincirlerin kırılması için kaleme alınan dilekçede, “Yeni Akit gazetesinde haber olarak yer aldığı şekli ile Sivas Mazlumlarından ağır epilepsi hastası 26 yıldır cezaevinde olan (Şahsen tanımadığım kendisiyle, ailesi ya da çevresi ile hiçbir maddi ve manevi alakam olmayan) Faruk Belkavli’nin sağlık durumunun ağırlaştığı iddiası üzerine araştırma yaptırılarak usul ve yasaya uygun olması durumunda “Cumhurbaşkanı Affıyla” tahliyesinin ve tedavisinin yapılmasının sağlanması” istendi.

Dilekçede, “Faruk Belkavli’nin hayati tehlike taşıdığının tespiti durumunda mazlum Belkavli’yi tanımamama rağmen tahliyesi ile tedavisinin sağlanmasının şahsım için bir vatandaşlık ve insanlık borcu olduğunu düşündüğümden Belkavli’nin sağlığına kavuşabilmesi için gerekli yasal işlemlerinin yapılmasını (...) arz ve talep ederim” satırları yer aldı.

Belkavli’ye yaşatılan çilenin son bulması için Cumhurbaşkanlığı’na sunulan 16/09/2019 tarihli dilekçede, konuya ilişkin daha önce Kasadolu tarafından verilen 5 adet dilekçeye de tekrar vurgu yapıldığı dikkat çekti. Kasadolu’nun Cumhurbaşkanlığı’na sunduğum 11/04/2016 tarihli dilekçe, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne sunulan 21/04/2016 tarih başvuru, Adalet Bakanlığı Sincan 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün 03/05/2016 tarih yazısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’nun 04/05/2016 tarihli yazısı ve yinme Cumhurbaşkanlığı’na sunulan 15/07/2016 tarihli dilekçeye, ek olarak yeniden verildi.