0553 313 94 23

Sivas LGS’de 21 sıra birden geriledi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sivas 1 No’lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 2018 LGS’de 81 il arasında 38’inci sırada yer alan Sivas’ın 2019 LGS’de 21 sıra gerileyerek 59’uncu sıraya düştüğünü belirtti.

28 Haziran 2019 Cuma 09:27
Sivas LGS’de 21 sıra birden geriledi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sivas 1 No’lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 2018 LGS’de 81 il arasında 38’inci sırada yer alan Sivas’ın 2019 LGS’de 21 sıra gerileyerek 59’uncu sıraya düştüğünü belirtti.


Sendika binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Temiz, 2018 LGS’de 81 il arasında 38’inci sırada yer alan Sivas’ın 2019 LGS’de 59’uncu sıraya düştüğünü ifade ederek, bu durumun masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Sivas’ta okullarda proje üretme faaliyetlerine yönelik abartılı çalışmaların ve içi boş projelerin bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Temiz, “Eğitim çalışanlarımız asli işlerine yoğunlaşmalıdır. Proje üretme faaliyetleri esaslı bir çerçeveye oturtulmalı, farklı illerden alınıp Sivas’a uygulamaya çalışılan projeler değil az ve öz özgün projeler uygulanmalı, her aklına esenin aklına estiği meseleyi proje olarak pazarlamasının önü alınmalıdır” dedi.



“Kötü gidişatın sorgulanması gerektiğine inanıyoruz”


Asli işlerin bir kenara bırakılarak devam edilmesi halinde eğitimde bir ilerlemenin sağlanamayacağını söyleyen Temiz, “Bunun net örneğini ilimizde yaşadık. Bildiğimiz üzere Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran’da yapılan liselere geçiş sistemi sınav sonuçları ve ‘Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. 2019 ortaöğretime geçiş sınavına giren öğrencilerin performansları masaya yatırılmalıdır. 2018 LGS’de 81 il arasında 38’inci sırada yer alan Sivas, 2019 LGS’de niçin 21 sıra birden gerileyerek 59’uncu sırada yer aldı? Son yıllarda eğitim alanında en fazla kamu yatırımı alan 1’inci il Sivas olurken, eğitim alanında ilimizdeki bu kötü gidişatın sorgulanması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.



“Ortak akıl ürünü politikalar hayata geçirilmeli”


Eğitim politikalarının ortak akılla belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Temiz, “Değişim süreçleri paydaşların katkılarına açık hale getirilmeli, ortak akıl ürünü politikalar hayata geçirilmelidir. Böylece meşruiyet düzeyi yüksek, sosyal kabulü geniş kararları hayata geçirmek daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ayrı kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı
    1. İki ayrı kazada iki motosiklet..
    2. Dünyadaki tüm mazlumların yüzünü..
    3. Samsun merkezli change operasyonundan..
    4. Elif, Kick Boks’ta Milli Takım’a..
    5. Türkiye Finans'tan 480 milyon TL'lik 2..
    6. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    7. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da
    8. Yaz okulu öğrencileri sanatla birlikte..
    9. Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    10. Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine..
    11. Dış ticaret istatistikleri (1)
    12. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır..
    13. Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım..
    14. Tokat’a şehit ateşi düştü
    15. Asya borsaları
    16. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    17. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    18. Çayın azı şifa fazlası zarar
    19. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    20. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    21. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    22. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    23. GSA öğrencileri jüri karşısında
    24. Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
    25. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları..
    26. EXPO Antalya yaz konserleri başladı
    27. "Viyana'daki toplantı nükleer anlaşma..
    28. Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
    29. Alanya’da meydan dayağı atılan taciz..
    30. Malatya'da silahlı saldırı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti