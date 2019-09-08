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Sivas Kongresi’nin 100. yılıiçin Yıldız Dağı’na tırmandılar

Sivas Kongresi’nin 100.

08 Eylül 2019 Pazar 15:26
Sivas Kongresi’nin 100. yılıiçin Yıldız Dağı’na tırmandılar

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesi ve Dağcılık Federasyonu’nun katkılarıyla Yıldız Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.


Sivas’tan ve il dışından 100 sporcunun katılımıyla yapılan tırmanış 2.552 metre zirvede İstiklal Marşı’nın söylenmesi ve zirveye bayrak dikilmesiyle son buldu.


Zirvede konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinliklerinin devam ettiğini belirterek “Sivas Kongresi’nin 100. yılında coşkumuzu zirveye taşıyalım istedik. Coğrafyamızın çok önemli bir değeri olan Yıldız Dağı’nda dün geceden kamp kuran dağcılarımızla birlikte zorlu parkuru aşarak zirvedeyiz. Bu kadar yüksekte yüzyıl önceki ruhla hep bir ağızdan milli marşımızı söylemek, şanlı bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. Ben Dağcılık Federasyonumuza ve katlı sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.


‘7. Ulusal Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı ve Kamp’ programı sonunda, zirve tırmanışını başarıyla tamamlayan sporcuların madalyalarını ve sertifikalarını takdim eden Vali Salih Ayhan, katılımlarından dolayı sporculara teşekkür ederek, zirveyi görenleri tebrik etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:26
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