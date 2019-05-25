0553 313 94 23

Sivas, ilk 10’a adını yazdırdı

Sivas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara en çok ulaşılan ve başarı sağlanan iller arasında yer aldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:37
Sivas, ilk 10’a adını yazdırdı

Sivas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara en çok ulaşılan ve başarı sağlanan iller arasında yer aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen seferberliğin istatistiklerinden elde edilen bilgilere göre ülke genelinde okuma-yazma bilmeyen nüfusa en çok temas edilen ve başarı sağlanan ilk 10 il sırasıyla Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Bitlis, Elazığ, Antalya, Sivas, Giresun ve Çanakkale olarak kayıtlara geçti.


Bakanlık verilerine göre Sivas’ta okuma-yazma bilmeyen 30 bin 405 kişiden 13 bin 355’i"Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında okuma-yazma öğrendi.Diğer yandan Sivas, Okuryazarlık Seferberliği çerçevesinde kurslara en fazla katılımın sağlandığı iller arasında da yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
    1. Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
    2. Minik öğrencilerden örnek proje
    3. Akkuyu Nükleer Mersin Toplum..
    4. "Kötü alışkanlıklar"dan uzak durdu,..
    5. Elektrikçiler Odası geleneksel..
    6. Erzurum ‘Otizm’in farkında
    7. Ceza infaz kurumundaki yapımı..
    8. Fenerbahçe’den FFP açıklaması:..
    9. Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
    10. Meme ağrısı için hangi doktora gidilir?
    11. Palandöken'de mayısta kayak keyfi
    12. 'CHP'nin adayı' söylemi CHP'yi korkuttu!
    13. Midyat doğal gaza kavuşacak
    14. Atatürk Destanı ayakta alkışlandı
    15. Köy, suların yükselmesiyle eşsiz..
    16. Mezuniyet coşkusu
    17. Kedi evlerinin sayısı gün geçtikçe..
    18. FETÖ zanlısı 4 kişi yakalandı
    19. DEAŞ militanıyla evli Sorya E Belçika..
    20. Şampiyon babanın şampiyon oğlu
    21. Çocuklardan "Keşfedilmemiş Renkler"..
    22. Büyükbaş hayvanların nehirden..
    23. ‘İpeğin Hikâyesi’ İnegöl’de sergilendi
    24. (Özel) Yangın dolabında güzel sürpriz
    25. Her gün 10 kilometre yürümekten bıkan..
    26. Başkan Orhan istişare turunda
    27. Avcılar'da trafik kazası: Çok sayıda..
    28. Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    29. Emre Oktay: CHP’nin elinde babamın..
    30. Bu mahallede davul yerine zil çalınıyor
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit