'Sivas ili Divriği ilçesinin çöp sorunu bitmek bilmiyor'

Sivas ili Divriği ilçesinin devam eden sorunlarını yetkililere ve hükümete duyurmaya, dikkatlerini çekmeye devam ediyorum.

Dört belediye işçisi çarşı girişinde, pano önünde elinde kürekle burada mola verip oturuyorlar. Bunlar burada saatini doldurup aybaşı maaş alıyor. Bu parayı hükümet veriyor, ama bunları takip eden yok.



Şehir içinde geçen karayolu çevresi temizlenmiyor. Yaya yolları ot bitmiş, taşları sökülmüş, belediye ilgilenmiyor.



Çarşı içinde başıboş köpekler çöp bidonlarında yiyecek arıyor. Çöpleri köpekler yola atıyor. Bu kirlilik ne zamana kadar devam edecek?



İlgili bakanlıkların ilçemize huzuru ve güven gelmesi için çevre sorununa ne zaman yetkilerini kullanacak?



İlçede çöpler geç alındığı için kutuya sığmayan poşetleri ilçe halkı yollara atıyor. Kovid-19 salgını devam eden ilçede hiçbir temizlik yok. Çay ocakları önünde maskesiz insanlar oturup çay içiyor. Bunlar tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çay ocakları ara sokaklarda olduğu için mobese kameralarına yansımıyor.