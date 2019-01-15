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Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı - İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri, mahsur kalan kişilere kumanya dağıttı

15 Ocak 2019 Salı 14:53
Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi'nde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti, bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Polis ekipleri ise sürücülerden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.

Bu arada İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri, mahsur kalan sürücülere ve araçlardaki yolculara kumanya dağıttı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:53
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