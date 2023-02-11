Sivas Divriği’de sorunlar bitmiyor

Sivas ili, Divriği ilçesi anıtsal eserler kadar Selçuklu Türklerinden kalan tarihi yapılar, Ulu Cami, han ve hamamlar, türbeler, kemerli köprüler, Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya vurduğu Türk-İslam sanatının belgesel mührüdür. Divriği’de 180 sivil mimari, Kültür Bakanlığınca çevre koruma imar planı içinde tescil edildi.

Arkeolojik bölgeler ve SİT alanları plan dahilinde tescil edilmiştir. Buna mezarlıklar, Tümülüsler, Türklerden önceki Hitit-Etiler döneminde şatolar da dahildir.

Divriği Abuçimen mahallesinde Kültür Bakanlığı bir sivil konağın restorasyonunu yapacak. Günümüz tarihi içinde ayağa kaldırdı.

Divriği sivil mimarisinde, Safranbolu konakları örnek alınıyor. 180 konak restore edilirse Safranbolu gibi güzel bir ilçe olacaktır. Tescil edilen konakların sahipleri binaları terk ederek gurbete gittiler. Hemşerilerimin evlerine sahip çıkmasını talep ediyoruz.

Trafik denetimi yetersiz

Sivas ili, Divriği ilçesinde sürücüler trafik kurallarını ihlal ediyorlar. Denetimlerde ceza alan sürücü ıslah olmuyor. İlçe belediyesi trafik düzenine duyarlı olmadığı için bütün sürücüler, araçları çarşı içinde sokaklara park ediyor.

Plansız olan ilçede belediye yatırım yapamadığı için otopark yok. Bütün esnaf yaya yollara eşyasını koyduğu için yayalar için trafik tehlikesi her an var. Karayolu tünelinin alt geçidinde araçlar park ediliyor. Fırıncılar, odunları yaya yollarına stok ediyor. Belediye halkın sağlıklı yaşamını tehlikeye atıyor. Belediyenin zabıtası var müdahale etmiyor. Divriği’de neden bu düzensizliklere izin veriliyor veya ilgililer görevini neden yapmıyor?