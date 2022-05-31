'Sivas Dâvâsı mazlumları olarak adalet bekliyoruz'

Esselamu aleyküm..

“Allah, bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye O’na tevekkül etmeyelim. Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.” (14/12)

Bizler Sivas Davası mazlumları olarak 29 yıldır yalnızca adalet bekliyoruz, kimseden af beklemiyoruz. Affı ancak suçlular bekler. Bizler sadece yeniden yargılanma noktasında adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu noktada özellikle 29 yıldır bu Sivas mazlumlarının yanında cesurca duran, Akit ailesinden bizler razıyız, Rabbim de razı olsun. Ayrıca Mazlumder’e ve avukatlarına, Yakup Köse abimize, Mehmet Metiner abimize, Şevki Yılmaz abimize, Mahmut Övür abimize, İsmail Nacar abimize ve diğer isimlerini hatırlayamadığım Allah dostlarından, inancından dolayı bu mazlumlara sahip çıktıklarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bizlerin dışarıya açılan tek kapısı televizyondur. TV izlerken Müslüman Türkiye’nin evladı olduğumuz için Rabbimize hamd ederken, akşam yatağa yatarken, kendimizi iki metrelik ranzanın içinde, İsrail’in zindanlarında yatan Müslüman Filistinli kardeşlerimiz gibi görüyoruz, sizce neden böyle hissediyoruz. Çünkü onlar da bizler de yalnız Müslüman olduğumuz için cezaevindeyiz. Aradaki tek fark onlar İsrail’in cezaevinde Müslüman oldukları için yatıyor, bizler ise Müslüman Türkiye’de Müslüman olduğumuz için, Peygamberimize, hanımlarına (annelerimize) özellikle kıblemiz Kâbe’ye hakaret edenlere, Müslüman mahallesinde buna izin vermeyiz diyerek, yalnızca protesto yapıldığı için idam cezası verildi. Bu bizim için şereftir. Bin kere de olsa dinimizi, değerlerimizi, Peygamberimizi savunmaya devam edeceğiz. Dün sahabenin dediğini bizler de söylüyoruz. Sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam, anamız, babamız sana feda olsun, varsın birileri PKK’lı Selahattin Demirtaş’a, birileri Gezi’nin finansörü Osman Kavala’ya, birileri FETÖ’cülere sahip çıksın. Bu ülkede 24 tane mazluma bir avuç insan sahip çıkıyormuş. Açıkçası bu bizim sorunumuz değildir. Kur’an-ı Kerim’de “Müminler ancak kardeştir” ayeti varken, burada 24 tane insan Peygamberimize küfür ettirmem dediği için 29 yıldır cezaevinde yatarken, Ehl-i Sünnet’e göre Peygamberimizden şefaat bekleyen insanların, bu mazlum-Müslüman insanlara inancı gereği sahip çıkmıyorsa, hangi yüzle Peygamberimizden şefaat bekleyecek göreceğiz. Bugün Sivaslı mazlumlara yapılan, sizlere yarın yapılmayacağından emin misiniz? Onun için diyoruz ki, unutursanız unutulursunuz. “O gün insanoğluna önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber verilecek.” (75/13)

“Bütün bunlar bir öğüt ve uyarıdır. Şu halde isteyen Rabbine varan bir yol tutsun.” (76/29)

Selâm ve dua ile.