0553 313 94 23

Sivas açık cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas’ta Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi’nin protokol törenine katıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:56
Sivas açık cezaevi müzeye dönüştürülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas’ta Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi’nin protokol törenine katıldı. Bakan Varank, "Sivas’ın turizm potansiyelini geliştirme adına önemli bir işe imza attık" dedi. Bakan Varank, 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanılan binayı müzeye dönüştüreceklerini söyledi.


Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’dan havayolu ile Sivas’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Varank’a Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pulu hediye etti. Bakan Varank daha sonra Hasan Canpolat Toplantı Salonu’nda düzenlenen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi’nin protokol törenine katıldı.


Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci ve Mehmet Habip Soluk’un da katıldığı protokol töreninde konuşan Bakan Varank, "Bakanlığımız bu projeye cazibe merkezlerini destekleme projesi kapsamında 10 milyon liralık bir katkı sağlayacak. Her şehrin karakteristiğini, kimliğini yansıtan binaları, sembol yapıları vardır. Yerel kültürün izlerini burada bulursunuz ve yaşanmışlıkları, tarihi dokuyu bu sayede hissedebilirsiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol yapılardan bir tanesi. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından 2’nci Abdülhamit Han adına yapılan bu bina 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanılıyor. Biz bu tarihi yapı ve çevresini aslına uygun bir şekilde inşallah restore edeceğiz sonraki aşamada da burayı yaşayan bir müze haline dönüştürmek istiyoruz. Böylece bu yapı geleneksel el sanatlarını da içeren şehir ve sanayi müzesi olarak hizmet verecek. Müzede sergi alanları, satış mağazaları, kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları oluşturacağız. Ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken bu uygulama atölyelerinde geleneksel el sanatlarını tecrübe etme imkanı yakalayacaklar. Ayrıca genç ve kadın girişimcilerimiz içinde burada eğitim programları düzenleyeceğiz. Sonuçta ilimizin turizm potansiyelini geliştirme adına önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Proje valiliğimiz öncülüğünde bakanlığımızın finansal destekleri ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülecek.


Bakan Varank, Kangal köpeği ile yapılacak olan projeye de destek sözü verdi.


Konuşmanın ardından Bakan Varank ve Vali Salih Ayhan, Açık Cezaevine uygulanacak olan projenin protokolünü imzaladı. Bakan Varank daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:56
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı Ankara mitinginde konuşuyor
    1. Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı Ankara..
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan..
    3. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    4. Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan zillet..
    5. Kanada'da korkunç olay... Acilde 11..
    6. PAÜ SBF ‘Avrupa Spor Liderliği..
    7. Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'dan..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yavaş..
    9. MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok..
    10. Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis..
    11. Memura ne kadar zam ve tazminat..
    12. Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını..
    13. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    14. Bakan Turhan, Tonya’da AK Parti Seçim..
    15. "Küçükbaş hayvan sayısı 84 milyon..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörist..
    17. Başkan Kazım Kurt esnaf ziyaretlerine..
    18. Başkan Subaşıoğlu belediye meclis..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu..
    20. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP..
    21. AK Partili isme hakaret eden İYİ..
    22. Aslan, “Belediyeyi sizden biri olarak..
    23. İller İdaresi Genel Müdürü Çelik..
    24. Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks..
    25. Tapduk Emre İHO ödüle doymuyor
    26. Meteorolojiden 6 il için yoğun kar..
    27. İYİ Partili Parlak, Cemal Gürsel..
    28. Denizli’de otoparklar akıllı hale..
    29. Bakan Varank: "Üretimde tam..
    30. Mogadişu’da El Şebap’tan hükümet..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok