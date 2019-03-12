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Sivas, 64 yıl sonra Sivas ile buluştu

Sivas isimli Azerbaycan vatandaşı, 64 yıl sonra ismini aldığı Sivas ili ile buluştu.

12 Mart 2019 Salı 10:44
Sivas, 64 yıl sonra Sivas ile buluştu

Sivas isimli Azerbaycan vatandaşı, 64 yıl sonra ismini aldığı Sivas ili ile buluştu.

 

Osmanlı askerlerinin 1918 yılında bugün ki Azerbaycan topraklarında Bolşevik ve Ermeni ordularına karşı verdiği mücadele sırasında, Sivaslı askerlerin kahramanlıklarından etkilenen bir Azeri Türkü, yıllar sonra doğan oğluna Sivas ismini verdi. İsmini Sivaslı kahramanlardan alan Sivas Hasanoğlu, 64 yıl sonra çok merak ettiği Sivas ile buluştu. Geçtiğimiz günlerde Sivas’a gelen Sivas Hasanoğlu, Sivas’ta duygu dolu anlar geçirdi. Sivas’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezen Sivas Hasanoğlu, Sivas hakkında bilmediği bir çok şeyi öğrendi.

 

Benim adım Sivas

 

Sivas’ta bulunmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Sivas Hasanoğlu, “Benim ismim Sivas. 1918 yılında Türk askerleri Nuri Paşanın Komutanlığında Azerbaycan’a gelerek, Ermeni- Rus Bolşeviklerini kovup Azerbaycan Cumhuriyetini Bakü’de kurdular. Bu harekette Türk askerleri çoklu şekilde şehit oldu. Bu harekette Sivas’tan da gelen Türk askerleri de şehit oldu. Şehit olan Sivaslı askerlerin şerefine de babam benim ismimi Sivas koydu. “dedi.

 

Sivas’ı rüyalarında gördü

 

Sivas Hasanoğlu, ismi ile aynı adı taşıyan şehri hep çok merak ettiğini, rüyalarında gördüğünü ifade edip, “Ben de şerefle bu ismi 64 yıldır taşıyorum. 50 yıldır Sivas’ı hayallerimde rüyalarımda görüyordum ki ben Sivas’a gelmişim. Öğreniyordum ki burada insanlar delikanlıdır, merttir. Bana da diyorlardı ki adın Sivas, Sivas ehlini okşamışsın. Şükür ediyorum ki Rabbim arzularım, hayallerim gerçekleşti. Ben Sivas’tayım ve size selamlarımı getirdim. Sivas’ı çok beğendim, hayallerimde rüyalarımda gördüğüm gibi güzel. Ben bu hadiseyi hiçbir vakit hayatımdan silemeyeceğim. Ömrüm boyunca bu hatıraları yaşatacağım. Bir daha yine Sivas’a gelmeyi planlıyorum.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:44
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