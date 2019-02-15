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Sıvan sorularını temin eden 5 FETÖ’cü yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı soru ve cevaplarını örgüt üyelerine verdikleri tespit edilen 5 komiser gözaltına alındı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:43
Sıvan sorularını temin eden 5 FETÖ’cü yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı soru ve cevaplarını örgüt üyelerine verdikleri tespit edilen 5 komiser gözaltına alındı.


KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2010 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevapları FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonla H.K., Y.Ö., B.G., K.Ö. ve F.A isimli şahsılar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şahsılardan H.K. ve Y.Ö dün çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken, B.G., K.Ö. ve F.A. isimli 3 şahıs ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün sabah adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:43
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