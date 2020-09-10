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Konut Projeleri Sitelerimizde muayeneden geçmeyen kalorimetreler değiştiriliyor
Konut Projeleri

Sitelerimizde muayeneden geçmeyen kalorimetreler değiştiriliyor

Emlak Yönetim AŞ yönetimindeki sitelerde muayeneden geçmeyen kalorimetreler Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği gereğince değiştirilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:29:00 -
Sitelerimizde muayeneden geçmeyen kalorimetreler değiştiriliyor

Kalorimetrenin hassas ve doğru ölçüm yapabilmesi, ısı paylaşım sürecinin iyi yönetilebilmesi, okuma ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılması, emsal uygulamaların asgariye indirilebilmesi amacıyla yapılan değişim işlemi çerçevesinde muayeneden geçmeyen kalorimetre cihazları değiştiriliyor.

KALORİMETRE NEDİR?

Kalorimetre ısı ölçümü için kullanılan merkezi sistem elemanıdır ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tükettiğini hesaplamayı sağlar.

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