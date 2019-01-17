0553 313 94 23

Siteler'deki yangınla ilgili müfettiş görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "(Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangın) Dün gece duyar duymaz müfettişleri görevlendirdik. Olayla ilgili ihmal olursa gerekli müeyyideler uygulanacak"

17 Ocak 2019 Perşembe 12:39
Siteler'deki yangınla ilgili müfettiş görevlendirildi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısına katıldı.

Konuşmasına, Ankara Siteler'de dün yaşanan yangında yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa dileyerek başlayan Selçuk, "Dün gece olayı duyar duymaz müfettişleri görevlendirdik. Olayla ilgili ihmal olursa gerekli müeyyideler uygulanacak." dedi.

Ortak istikamet ile güç birliğinin en etkili yolunun tüm iletişim kanallarını açmak ve diyalog mekanizmalarını geliştirmek olduğunu vurgulayan Selçuk, Bakanlığının istişare, görüş alışverişi ve iletişim kavramları üzerine bina edilmiş bir kurumsal işleyişe sahip olduğunu belirtti.

Çalışma hayatında diyalog konusunu, ortak şuur, ortak eylem ve dayanışma bilinci ile ele aldıklarını aktaran Bakan Selçuk, "Bu hayati döngünün devamlılığını sağlamak adına canla başla çalışıyoruz. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz projemiz de böyle bir aklın ürünüdür." diye konuştu.

İnsanlar ve kurumlar arasında iletişim kazaları yaşanılabileceğine dikkati çeken Selçuk, iletişim kanallarını açık tutarak hem bireysel hem de kurumsal anlamda sosyal diyaloğu en üst düzeye çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Teşviklerden 10 milyondan fazla sigortalı yararlanıyor"

Yeni asgari ücretin başarılı bir sosyal diyalogla belirlendiğini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"İşçi ve işveren sendikalarımızla birlikte tüm çalışanlarımızı memnun eden asgari ücret görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu başarıda en büyük pay işçi ve işveren sendikalarımızın. Bu anlamda tekrar onlara teşekkür ediyorum. Yine iş dünyamız ile geliştirdiğimiz sosyal diyalog neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlattığı istihdam seferberliğinde çok başarılı sonuçlar elde ettik. İstihdam seferberliğiyle çalışanlarımıza umut, işverenlerimize de can suyu olacak şekilde güçlü teşvik mekanizmaları ortaya koyduk. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 15 farklı teşvikinden her ay 1,5 milyona yakın işverenimiz ile 10 milyondan fazla sigortalımız yararlanmaktadır."

Bakan Selçuk, son üç yıldır işverenlere asgari ücret teşviki sağladıklarını anımsatarak "İnşallah asgari ücret teşvikimiz bu yıl da devam edecek." dedi.

İŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğine işaret eden Selçuk, yeni dönemde de birlikte var olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabileceklerini vurguladı.

Programa, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve ilgililer katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:39
  1. Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. ILO
  4. sitelerdeki yangın
  5. Uluslararası Çalışma Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi
    1. Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı..
    2. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    3. Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini..
    4. "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
    5. Aladağ'daki yurt yangını davası
    6. Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak"..
    7. AB'de enflasyon aralıkta yüzde 1,7'ye..
    8. Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı..
    9. Akhisarspor'da 3 transfer birden
    10. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    11. "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"
    12. Fransa'da patlama
    13. Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    14. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    17. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    20. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...