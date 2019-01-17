Siteler'deki yangınla ilgili müfettiş görevlendirildi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısına katıldı.

Konuşmasına, Ankara Siteler'de dün yaşanan yangında yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa dileyerek başlayan Selçuk, "Dün gece olayı duyar duymaz müfettişleri görevlendirdik. Olayla ilgili ihmal olursa gerekli müeyyideler uygulanacak." dedi.

Ortak istikamet ile güç birliğinin en etkili yolunun tüm iletişim kanallarını açmak ve diyalog mekanizmalarını geliştirmek olduğunu vurgulayan Selçuk, Bakanlığının istişare, görüş alışverişi ve iletişim kavramları üzerine bina edilmiş bir kurumsal işleyişe sahip olduğunu belirtti.

Çalışma hayatında diyalog konusunu, ortak şuur, ortak eylem ve dayanışma bilinci ile ele aldıklarını aktaran Bakan Selçuk, "Bu hayati döngünün devamlılığını sağlamak adına canla başla çalışıyoruz. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz projemiz de böyle bir aklın ürünüdür." diye konuştu.

İnsanlar ve kurumlar arasında iletişim kazaları yaşanılabileceğine dikkati çeken Selçuk, iletişim kanallarını açık tutarak hem bireysel hem de kurumsal anlamda sosyal diyaloğu en üst düzeye çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.



- "Teşviklerden 10 milyondan fazla sigortalı yararlanıyor"



Yeni asgari ücretin başarılı bir sosyal diyalogla belirlendiğini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"İşçi ve işveren sendikalarımızla birlikte tüm çalışanlarımızı memnun eden asgari ücret görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu başarıda en büyük pay işçi ve işveren sendikalarımızın. Bu anlamda tekrar onlara teşekkür ediyorum. Yine iş dünyamız ile geliştirdiğimiz sosyal diyalog neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlattığı istihdam seferberliğinde çok başarılı sonuçlar elde ettik. İstihdam seferberliğiyle çalışanlarımıza umut, işverenlerimize de can suyu olacak şekilde güçlü teşvik mekanizmaları ortaya koyduk. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 15 farklı teşvikinden her ay 1,5 milyona yakın işverenimiz ile 10 milyondan fazla sigortalımız yararlanmaktadır."

Bakan Selçuk, son üç yıldır işverenlere asgari ücret teşviki sağladıklarını anımsatarak "İnşallah asgari ücret teşvikimiz bu yıl da devam edecek." dedi.

İŞKUR'un geçen yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğine işaret eden Selçuk, yeni dönemde de birlikte var olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabileceklerini vurguladı.

Programa, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve ilgililer katıldı.