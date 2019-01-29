Siteler'deki yangın Ankara Siteler'deki mobilya atölyesinde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada, iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Siteler semtindeki mobilya atölyesinde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sahibi tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yangına ilişkin raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi Ömer İ. ile iş yerinin bulunduğu binanın kat sorumluları Sadettin A. ve Bekir K. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Faruk Dengeşik, şüphelilerden Ömer İ. ile Sadettin A’yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, Bekir K. için de adli kontrol uygulanmasını istedi.

Nöbetçi hakimlik, sorgu sonucunda Ömer İ’nin tutuklanmasına, Sadettin A’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, Bekir K’ye de savcının talebi doğrultusunda adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Siteler Önder Mahallesi Şenkal Sokak'taki mobilya imalathanesinde 16 Ocak akşamı çıkan yangın sonucu Suriyeli işçiler Muhanned el-Muhammed, Abdullah Rahicuha ve aynı aileden Muhammed Emin (16), Mahmud Emin ve Juma Emin hayatını kaybetmişti.

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