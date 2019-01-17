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Siteler'deki yangın

Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri detaylı incelemelerini sürdürüyor - İlk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı ifade edilen yangında hayatını kaybeden Suriyelilerin kimlikleri belirlendi- Yangın çıkışı ve merdiveni bulunmayan iş yerine yönelik iş güvenliği müfettişlerince de inceleme başlatıldığı öğrenildi

17 Ocak 2019 Perşembe 12:53
Siteler'deki yangın

ANKARA (AA) - Ankara'da, Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri detaylı incelemelerini sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı çalışmalar gerçekleştiriyor.

İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ve çıkan kıvılcımların atölyedeki süngerleri tutuşturduğu belirlendi. İşçilerin de dumandan zehirlendiği öğrenildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de iş yeri sahibinin, çalışanların ve yaralanan işçilerin ifadelerine başvurdu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında firma sahibi iki kişinin de bulunduğu 17 kişinin ifadesi alındı.

Öte yandan, yangın çıkışı ve merdiveni bulunmayan iş yeriyle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş güvenliği müfettişlerince de inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden işçilerin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi.

- Cenazeler adli tıpta

Yangında hayatını kaybedenlerin Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha ve aynı aileden oldukları öğrenilen Muhammed Emin (16), Mahmud Emin, Juma Emin olduğu belirlendi.

Cenazelerin, Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:53
  1. Sitelerdeki yangın ile ilgili incelemeler sürüyor

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