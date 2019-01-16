Siteler'de yangın: 5 ölü İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:- "Yangın 18.00 sıralarında çıkmış. 5 Suriyeli vatandaşımız alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkmışlar. Yangın yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ersoy, Ankara Siteler'deki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, yangının saat 18.00 sıralarında başladığını belirterek, "Burada o saat itibarıyla çalışıyor olan 5 Suriyeli vatandaşımız maalesef alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkmışlar. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik. 5 Suriyeli kardeşimizi kaybettik." dedi. Yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Ersoy, hayatını kaybedenlerin 3'ünün kimliğinin tespit edildiğini, diğer 2'sinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangından etkilenen 8 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.