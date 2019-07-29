Siteler Mahallesi’nde asfalt çalışması başladı Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Siteler Mahallesi 20136 ve 20138 numaralı sokaklarda asfaltlama çalışması yürüttüklerini söyleyen yetkililer, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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