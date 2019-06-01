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Site sakinleri tapularına kavuştu

Bartın’da Kat Mülkiyeti sorunu yaşanan Esentepe Mahallesi Karaelmas Sitesi Sakinleri tapularına kavuştu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:56
Site sakinleri tapularına kavuştu

Bartın’da Kat Mülkiyeti sorunu yaşanan Esentepe Mahallesi Karaelmas Sitesi Sakinleri tapularına kavuştu. Düzenlenen iftar yemeğinde tapularını alan site sakinleri büyük mutluluk yaşadı.


Öğretmenevinde gerçekleşen iftar programına Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve site sakinleri katıldı. İftarın ardından Bartın Belediyesi tarafından bir süre önce kat mülkiyeti sorununu çözülen site sakinlerine tapuları verildi. Tapularını Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’ten alan site sakinleri büyük mutluluk yaşadı.


Programda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, onların dertlerine derman olmak bizlere büyük mutluluk veriyor.Daha önce hisseli parseller ile ilgili vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bir sorun vardı. 1977 yılından günümüze gelen ve Aladağ Mahallesi’nde 3 bölge, Karaçay Mahallesi’nde 2 bölge Tuna Mahallesi’nde 1 bölge, Karaköy Mahallesi İmam Hatip Lisesi tarafındaki 2 bölge, Esentepe Mahallesi’nde de 1 bölge olmak üzere toplamda 9 bölgesi kapsayan bu mağduriyeti çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışması sonucu çözüme kavuşturmuştuk. Bugünde siz değerli Karaelmas Sitesi sakinlerinin kat mülkiyeti sorununu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tapularınızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:56
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