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Sisyonist İsrail'e karşı flaş çağrı! "Dünya Siyasi Partiler Kudüs ittifakı kurulsun"

Önceki sabah binden fazla Siyonist Yahudi, Doğu Kudüs işgalinin 52. yıl dönümünü kutlamak için işgal askerleri eşliğinde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, itikaf halinde olan cemaate vahşice saldırdı. İnsanlık, İslam Alemi’nden kınamanın ötesinde bir tavır bekliyor. Çin, Rusya ve Kudüs üzerine çalışmalarıyla tanınan Dış Politika Uzmanı Fatih Öztosun’dan önemli bir teklif geldi: “Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı kurulsun.”

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
Sisyonist İsrail'e karşı flaş çağrı! "Dünya Siyasi Partiler Kudüs ittifakı kurulsun"

 Hasan Üstün  Yeniakit.com.tr 

İsrail terörü dur durak bilmiyor. Fanatik Siyonistlerin, Doğu Kudüs işgalinin 52. Yıldönümü “kutlamaları” çerçevesinde, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerine ve itikaf halindeki Müslümanlara alçakça saldırmalarına kınamalar devam ederken, İslam Alemi kınamanın ötesine geçilebilmesini bekliyor.

BM ve AB Seyirci

Mescid-i Aksa’nın içine giren işgal askerleri, Müslümanlara gaz bombası attı, plastik mermi kullandı. ABD’nin açıktan destek verdiği İsrailterörü karşısında, BM ve AB üç maymunu oynuyor.

Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı

İslam Alemi’nin“kınama” içerikli cılız açıklamalarının fazla anlam ifade etmediğini vurgulayan Dış Politika Uzmanı Fatih Öztosun’dan “Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı” adlı bir oluşumun kurulması yönünde çağrı geldi.

Öztosun teklifini şu ifadelerle dile  getirdi:

“Dünyanın her yerinde Kudüs Dâvâsı’na destek veren ve İsrail terörüne karşı olan partiler var. Bunlar arasında çok farklı ideolojileri temsil edenler de bulunuyor. Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı adlı veya ismi başka olacak ama İsrail terörüne karşı çıkacak partileri bir çatı altında toplayacak bir oluşum çok faydalı olur.  Bunun dünya çapında çok büyük etkisi olur.”

Müslümanlar Hassasiyetlerini Kaybediyor

Teklifini bu ifadelerle gündeme taşıyan Öztosun, “Bu faydalı olur ama öncelikle Müslümanların gittikçe duyarsızlaşmasının üzerinde durmak gerekiyor. Sanki sıradan olaylar oluyormuş gibi, beylik tepkiler veriliyor. Müslümanlar, bu tür saldırılara maalesef daha az tepki verir oldular” dedi.

Yeni İpekyolu Kudüs Dâvâsı İçin Çok  Önemli

Dış Politika Uzmanı Öztosun şöyle devam etti:

“Bir başka mesele de şu: Yeni İpekyolu Süreci’ndeyiz malum. Burada Rusya ve Çin öne çıkıyor. Çin, 1967 sınırlarına saygılı olduğunu söylüyor, Rusya da bu çerçevede bir yaklaşım içinde. BM’nın bu iki daimi üyesi üzerinde daha fazla çalışmakta fayda var. Çin ve Rusya’nın bu tavırlarının, Filistin’in haklı davasına destek olacak şekilde motive edilmesi önemlidir.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
  1. Dış Politika Uzmanı Fatih Öztosun
  2. Terör Devleti İsrail
  3. İsrail Terörü
  4. Filistin
  5. Kudüs
  6. Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni
  7. Mescid-i Aksa
  8. İslam Alemi
  9. ABD
  10. AB
  11. BM
  12. Kudüs İttifakı
  13. Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı

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