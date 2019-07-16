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"Sistem tartışmasına gerek yoktur"

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran:-"(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu saatten sonra Türkiye'de olması gereken bu yeni sistemi yerleştirmektir. Performans değerlendirmesi yapılabilir ancak bir sistem tartışmasına gerek yoktur"

16 Temmuz 2019 Salı 14:36
"Sistem tartışmasına gerek yoktur"

ANKARA (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Bu saatten sonra Türkiye'de olması gereken bu yeni sistemi yerleştirmektir. Performans değerlendirmesi yapılabilir ancak bir sistem tartışmasına gerek yoktur." dedi.

Duran, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla SETA'nın düzenlediği, "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" sempozyumunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk siyasi hayatında çok önemli bir kırılma yaşandığını ve bu kırılmanın, seçilmişlerine sahip çıkan Türk milletinin yazdığı bir destan olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un, 1960'tan bu yana gelen darbeler zincirinin kırıldığı ve artık vesayetçi, darbeci kliklerin orduyu ele geçirerek, millete ve milletin seçtiği siyasetçilere karşı darbe yapamayacağının anlaşıldığı bir gece olduğunu vurgulayan Duran, vatandaşın o gece "benim ülkem, vatanım Suriye olmasın" tercihinde bulunduğunu, tanklara ve silahlara karşı gövdesini siper ettiğini ifade etti.

Duran, Türkiye'de siyasetin bu tarihten itibaren çok önemli bir kırılmaya şahitlik ettiğini kaydetti.

- "Sistem tartışmasına gerek yoktur"

Burhanettin Duran, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin, terörle mücadelede, dayatılmaya çalışılan dış politika sıkışıklığında çok ciddi atılımlar yaptığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu darbeci kliklerin, vesayetlerin olmasına bir şekilde fırsat tanıyan eski sistemi değiştirdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Bu saatten sonra Türkiye'de olması gereken bu yeni sistemi yerleştirmektir. Bir yıl oldu. Performans değerlendirmesi yapılabilir ancak bir sistem tartışmasına gerek yoktur. Türkiye hem ekonomik atılımıyla hem reformlarıyla hem güçlü erkler ayrılığıyla hem de dış politikada iddiasıyla beraber yeni bir ufka doğru yürümektedir. Bunun en kısa vadesi 2023'tür. Daha ileriye yönelik olarak da Türkiye, kendi içerisini konsolide ederek güçlü bir demokrasiyle ama aynı zamanda genç nesillerinin eğitim ve istihdam alanlarında önünü açarak parlak bir geleceğe hazırlanmaktadır. 15 Temmuz bu bilincin bir işaret taşı olmuştur."

Duran, 15 Temmuz'un, millet tarafından engellenen bir darbe olduğunu ifade ederek, daha sonra da darbe girişiminde bulunanların devlet kurumlarından arındırıldığını söyledi. Duran, "Türkiye'nin, yabancı istihbaratların aparatı olarak devletini teslim almaya çalışan bu yapıdan arındırılmış olması ve bunun hala devam etmesi çok önemlidir." dedi.

Duran, konuşmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, SETA tarafından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan kitap ve yayınları sundu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:36
  1. 15 Temmuz
  2. SETA
  3. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran:

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