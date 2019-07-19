0553 313 94 23

Siste kaybolan çocuğu köylüler buldu

Tokat’ın Almus ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yoğun siste kaybolan 11 yaşındaki çocuk bir gün sonra köylüler tarafından bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 20:14
Siste kaybolan çocuğu köylüler buldu

Tokat’ın Almus ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yoğun siste kaybolan 11 yaşındaki çocuk bir gün sonra köylüler tarafından bulundu.



Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinin 1700 rakımlı Çifte Tekne Yaylası’nda babası İsa Çelikdemir ile birlikte hayvan otlatan 11 yaşındaki Engin Çelikdemir, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybederek kaybolmuşlardı. Ailesinin durumu köydeki komşularına bildirmesi üzerine köylüler babayı bulmuş, İsa-Nefise çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Engin’e ise ulaşılamamıştı. 1 gün boyunca bölgeye intikal eden AFAD ve jandarma ekipleri ile birlikte köylülerin yaptığı arama sonuç verdi. Köylüler kayıp çocuğu 4 km ötede bitkin bir halde buldu. Jandarma ekiplerine teslim edilen çocuk Almus Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Hazırlık maçı
    1. Futbol: Hazırlık maçı
    2. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    3. Şehit binbaşının emekli başçavuş..
    4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    5. GÜNCELLEME 2 - Bitlis'te terör..
    6. Esenyurt’ta 2 grup arasında bıçaklı..
    7. "Görme engelli" numarasıyla hırsızlığa..
    8. Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden..
    9. Tavşan Dağı’na özel ‘Ekolojk Köyler’..
    10. Çan Belediyesi 8. Yağlı Güreş..
    11. Siste kaybolan çocuğu köylüler buldu
    12. Sungurlu’da 678 bebeğe ‘hoşgeldin’..
    13. Bakan Yardımcısı Özkaldı, Çaykur çay..
    14. Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için tören..
    15. TİKA'dan Romanya'da "Tecrübe Paylaşım..
    16. "Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor"..
    17. Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması..
    18. Mobilya’da kefilsiz senetsiz 60 Ay..
    19. Hatay'da dinamitle balık avlayanlar..
    20. Adıyaman Üniversitesinde korkutan..
    21. İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA..
    22. Bulut’tan “Yazıcıoğlu’nun ismi..
    23. Çin'den skandal karar! Merih Demiral'a..
    24. CHP İl Başkanı Gülmez: ”Cinsel..
    25. "Bizi içimizde ötekileştirmek,..
    26. Bayanlar Çanakkale’yi gezdi
    27. Validen halk günü
    28. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    29. O ülkeden ABD'ye Kıbrıs uyarısı:..
    30. Rüsumat No:4’ün anısı yaşatılacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı