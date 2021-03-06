Sistani kimdir kaç yaşında?

Büyük Ayetullah Seyyid Ali el-Hüseyni el-Sistani 4 Ağustos 1930 yılında dünyaya geldi. Irak'taki en önemli Şiî dini lider olup Necef kentindeki Havza'nın da kurucusudur. 1951 yılından beri Irak'ta yaşayan Sistani, günümüzde Irak ve dünya Şiîleri için önde gelen dini lider sayılmaktadır. Sistani, 2. Körfez Savaşı sonrası Irak'ın siyasetinde önemli bir rol oynamaktadır.

2003 yılında başlayan ABD'nın Irak'ı işgali ile birlikte, Sistani'nin Irak siyasetindeki rolü git gide artmıştır. Yaygın batı medyası kendisini işgal sonrası Irak'ın "en çok sözü geçen kişi" olarak görmektedir.2003 yazına kadar, siyasi gündeme daha çok katılım göstermişse de, bu katılım daima temsilciler vasıtasıyla olup, asla bizzat olmamıştır. Genel anlamda reformcu ve arabulucu bir tavır takınmıştır. Anayasayal bir düzenin oluşturulmasına çağırmış ve daha sonra geçici bir Irak yönetiminin kurulmasını talep etmiştir. Bu şekilde Irak nüfusunun %60'ını teşkil eden Şia toplumunun Irak Hükûmetini ele geçireceğini düşününüyordu. Daha sonra Sistani ABD'nin Irak Hükûmeti planlarını yeterince demokratik olmadığı yönünde tenkit etmiştir. Sistani'nin fetvaları ve hükümleri birçok Şii Iraklı'nın 2005 Genel Seçimlerine katılmalarını sağlamıştır. Şiilerin, Irak'ın Bağdat'ın güneyindeki Ölüm Üçgeni gibi Sünnilerin halkın çoğunluğunu teşkil ettiği bölgelerde Sünnî Selefiler tarafından Şii Iraklılara karşı sık sık düzenlenen saldırılara karşılık vermemeye çağırmıştır. 2006 yılının Şubat ayında Şiilerce kutsal sayılan İmam Hasan Askeri ile İmam Ali Hadi'nin Samarra'daki türbelerinin Sünnilerce tahrip edilmesinden sonra bile, kendisine bağlı molla ve din adamları "bunu yapanlar Sünni komşularınız değildi, yapanlar dışarıdan gelen Vahhabi'lerdi sükûneti korumaya çağırmıştır.