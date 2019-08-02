"Sistan-Beluçistan'daki mahrumiyetlerin giderilmesi için daha fazla çaba bekliyoruz"

TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran Meclisi Sistan-Beluçistan Milletvekili Muhammed Basit Durrazehi, eyaletin yol, su, elektrik ve telekomünikasyon alanında yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için hükümetten daha fazla çaba beklediklerini söyledi.

Durrazehi, ülkenin güneydoğusunda bulunan İran'ın en mahrum bölgelerinden Sistan-Beluçistan eyaletindeki geri kalmışlıkla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- "Sistan-Beluçistan halkının hükümetten talebi daha çok altyapıyla ilgili"

Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan eyaletin özellikle yol, su, elektrik ve telekomünikasyon alanında problemleri olduğunu belirten Durrazehi, "Sistan-Beluçistan halkının hükümetten talebi daha çok altyapıyla ilgili. Halk, hükümetten fiziki altyapının geliştirilmesi ve ekonomik zeminin güçlendirilmesi için daha fazla yatırım bekliyor." dedi.

Bölgedeki geri kalmışlık ve mahrumiyet haline işaret eden Durrazehi, "Sistan-Beluçistan'daki mahrumiyetlerin giderilmesi için hükümetten daha fazla çaba bekliyoruz." diye konuştu.

Durrazehi, yapımı devam eden demir yolu ve doğal gaz projelerini ise "bu doğrultuda atılan iyi adımlar" olarak değerlendirdi.

Eyaletteki halkın sınır ticaretinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını kaydeden Durrazehi, geçen yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan bölge halkının son aylarda yağan yağmurla biraz yüzünün güldüğünü anlattı.

Durrazehi İran ile Pakistan'ın sınır bölgelerinde yaşayan halklar arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu, dolayısıyla sınır trafiğinin hayli yoğun olduğunu ifade etti.

"Sistan-Beluçistan, bir sınır bölgesi olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye'ye yönelik göçlerde transit yol olarak kullanılıyor." diyen Durrazehi, Sistan-Beluçistan'ın Afganistan için de transit güzergah özelliği taşıdığını ve Kabil'e yapılan ihracatın Çabahar Limanı üzerinden gerçekleştiğini hatırlattı.

- "Türkiye'ye gittiğimizde gördüğümüz gelişimden gurur duyuyoruz"

Durrazehi, İranlıların turistik geziler için Türkiye'yi tercih ettiğini ve yıllar içinde karşılaştıkları gelişmeden son derece etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz turistik ziyaretlerde yıllar içinde gördüğümüz gelişimden gurur duyuyoruz. Türkiye gerçekten büyük bir medeniyete ve köklü bir tarihe sahip. Aynı şekilde biz de Türkiye halkından Sistan-Beluçistan'ı ziyaret etmelerini bekliyoruz."

- Sistan-Beluçistan eyaleti

Ülkenin güneydoğu ucunda bulunan eyalet, Afganistan ve Pakistan sınırında yer alıyor. Sistan-Beluçistan, İran'ın toprak büyüklüğü bakımından en büyük eyaleti konumunda. İran'da kuraklık, susuzluk, hava kirliliği, işsizlik, geri kalmışlık, sağlık ve güvenlikle ilgili sorunların en fazla yaşandığı yer olarak bilinen Sistan-Beluçistan'da istatistiklere göre 100 binden fazla uyuşturucu bağımlısı bulunuyor ve bu sayı her geçen gün daha da artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı Toplum Beslenme İyileştirme Programı Müdürü Ahmed İzzetiyan, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada "Sistan-Beluçistan eyaletinde 12 bin çocuk yetersiz besleniyor. Sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesi konusunda köylerin uygun şartlarından istifade edilmeli." demişti.

Sistan-Beluçistan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Nevruzi de ülke genelinde eğitimini sürdüremeyen 142 bin çocuğun yaklaşık yüzde 50'sinin Sistan- Beluçistan eyaletinde bulunduğunu ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de daha önce yaptığı bir açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahedan şehrine on dakika mesafede ikamet eden 250 bin civarındaki İranlının neredeyse yüz yıl öncesinin şartlarında yaşadığını ifade etmişti.