Sissoko imzayı attı

Eskişehirspor İbrahim Sissoko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor’da adeta yılan hikayesine dönen Sissoko ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Eskişehirspor Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile bir araya gelen ve 1 yıl daha siyah-kırmızılı formayı giyecek olan Sissoko, bugün imzayı attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, “Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Ibrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor’lu yapan sözleşmeye imza attı. Ibrahim Sissoko’yaEskişehirspor’da başarılı bir futbol kariyeri dileriz” ifadeleri kullanıldı.