Şişme mont nasıl yıkanır? Elyaf ve kaz tüyü mont temizliğinin püf noktaları

Şişme montlar kombinlerde seviliyor fakat yıkanması çoğu insan için sorun haline gelebiliyor. Peki, şişme mont ya da yelek evde yıkanır mı? İşte size pratik ve çok kolay yöntemler...

Şişme mont nasıl yıkanır?

En popüler dış giyimleri olan kuş tüyü veya silikonlu elyaf dolgusuyla imal edilen polyester yüzeyli şişme montlar herkes tarafından sıklıkla kullanılır. Şık görünümleri dışında kullanışlı olmaları talebi arttırıyor. En büyük sorunlardan olan kabarık montların genel bir sorunu var; yıkama sonrası sönüyor olmaları! Üzülmeyin çünkü vereceğimiz yöntemler sayesinde montlar yıkandıktan sonra ilk günkü haline dönecek ve sönmelerini engelleyeceksiniz!

Kaz tüyü veya elyaf gibi sentetik dolgularla yapılan şişme montlar, uzunca süredir kış sezonlarının en popüler dış giyim trendi. Şişme montların ilk günkü şık görünümünü uzun süre korumak mümkün. İşte, şişme montların elde ve çamaşır makinesinde nasıl yıkanacağına dair aydınlatıcı bir rehber niteliğinde bir haber...

Kaz tüyü ve elyaf şişme montlar nasıl yıkanmalı?

Temizlik esnasında yanlış adımları uygulamak, severek satın aldığımız şişme montumuzu yıkama sonrası ”ince bir yağmurluğa” dönüştürebilir. Bu nedenle, şişme montları yıkarken birkaç temel kurala uymak önemlidir.

Şişme montlar çamaşır makinesinde nasıl yıkanır?

Şişme montların temizliği söz konusu olduğunda, en ideal seçim elde yıkamak olsa da kuş tüyü ve elyaf şişme montlarınızı çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Şişme mont nasıl yıkanır?

Montunuzun fermuarını kapatın ve varsa diğer cep düğmelerini ilikleyip ters çevirin. Çamaşır makinenizi, soğuk su ve kısa süreli narin yıkamaya ayarlayın. Sıcak suyla asla yıkamayın. Hassas kumaşlar için özel üretilen sıvı çamaşır deterjanı kullanın. Yumuşatıcı ve ağartıcı sert kimyasalların kullanımından kaçının. Kurutma makineniz varsa en düşük sıcaklığa ayarlayın ve montla birlikte içine birkaç tenis topu atın. Tenis topları, kuruma esnasında montunuzun yeniden kabarmasına yardımcı olacaktır. Kurutma makineniz yoksa çamaşır ipine asmak yerine montunuzu bir havlunun üzerine serin ve kurumaya bırakın. Eviniz nemliyse kurutma işlemi için güneşli açık havayı tercih edin. Hava kapalıysa veya yağışlıysa kalorifer peteği gibi bir radyatör üzerinde kurumaya bırakın. Kuruma esnasında ara sıra montunuzu kontrol edin ve topaklanan bölge varsa ayrıştırmaya çalışın

Şişme montlar elde nasıl yıkanır? Yelek nasıl yıkanır?

Montunuzun ve yeleğinizin sığacağı büyüklükte geniş bir leğen, lavabo veya küvete ihtiyacınız olacak. Bunlardan birini soğuk suyla (az ılık olabilir) doldurun. Suya bir ölçü çamaşır deterjanı ekleyin (mümkünse narin kumaşlar için olanı). Deterjanın suya karışması ve monta nüfuz etmesi için ellerinizle montunuzu sallayın ancak asla çitilemeyin. 15 ila 20 dakika suda bu şekilde bekletin. Süre sonunda deterjanlı suyu dökün ve temiz su doldurun. Ardından tamamiyle durulanması için üzerine su dökün. Deterjan kalıntısı kalmayana dek soğuk su ile durulayın. Nazik hareketlerle kaba suyunu sıkın. Fazla güç uygulayarak iyice sıkmaya çalışmayın. Çamaşır ipine veya teline asmak yerine sıcak bir ortama sererek kurumaya bırakın.

Kuş tüyü ve elyaf dolgulu şişme montların şeklinin bozulmasına neden olan birincil faktörün yıkama olduğunu unutmayın. Bu nedenle, yalnızca gerçekten kirli olduğunu düşündüğünüzde (yılda en fazla 2 kez) yıkama işlemini yapın.

Şişme mont yıkandıktan sonra nasıl şişer?

Sıvı çamaşır deterjanı kullanın fakat yumuşatıcı kullanmaktan kaçının! Kurutma makinesi kullanıyorsanız montla beraber içine bir adet tenis topu koyun. Bu top, montun kuruma aşamasında yeniden kabarmasına yardımcı olacaktır.

Şişme yelek nasıl yıkanır?

Şişme Mont Nasıl Temizlenir? Çamaşır makinesinin hassas yıkama programında ya da elde yıkama programında kolaylıkla temizlenebilmektedir. Suyun sıcaklığı montun deforme olmaması için oldukça önemlidir. Bu nedenle 30 derecede yıkanması önerilmektedir.