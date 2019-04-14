Şişme lastik botta 15’i çocuk 41 mülteci yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında Suriye, Mısır ve Filistin uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri tarafından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına Yalıkavak açıklarında şişme lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede şişme lastik bot içinde çok sayıda göçmen ile karşılaştı. Yalıkavak Gemitaşı Adası’nın 4 mil açığında bot içinde 12 Suriye, 27 Filistin ve 2 Mısır uyruklu göçmen yakalandı. 16 erkek, 10 kadın ve 15 çocuğun bulunduğu lastik bottaki göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak, adli ve idari işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina’ya getirildi. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.