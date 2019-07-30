Şişli’deki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Şişli’de Ziver Ç. isimli şahısın sokak ortasında vurulması olayının şüphelileri yakalandı. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken,yakalanan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Şişli Feriköy Yayla Mahallesinde 5 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortağı olduğu iş yerine gitmekte olan Ziver Ç. (33), yanına gelen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayının ardından şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Ziver Ç.’yi vuran kişinin Mehmet Kadri Y. (25) olduğunu, Mahsum T. (20), Mustafa B. (20) ve Ferhat D. (19)’nin de olayın azmettiricileri olduklarını tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ziver Ç.’yi vurduran kişi, akrabası "Palalı Sabri" çıktı

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, vurularak yaralanan Ziver Ç.’nin kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Ç.’nin akrabası olduğu, bir süre önce onun yanından ayrılarak kendi iş yerini kurduğu, bu yüzden aralarında husumet oluştuğu ortaya çıktı.Olayın devamında Sabri Ç.’nin, akrabası Ziver Ç.’yi sürekli tehdit ettiği, bir süre sonra da Sabri Ç.’nin yanında çalışan Ferhat D.’nin Mehmet Kadri Y.yi azmettirerek Ziver Ç.’nin vurdurduğu öğrenildi.

Şişli’de Ziver Ç. isimli şahısın sokak ortasında vurulması olayının şüphelileri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, "Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Ç.’yi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Vurulma anı kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ziver Ç.’nin sokakta yürüdüğü esnada Mehmet Kadri Y.’nin yanına geldiği, Ziver Ç.’nin kaçmaya çalışırken Mehmet Kadri Y. tarafından silahla vurulduğu görüldü.