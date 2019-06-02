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Şişli'deki cinayete 3 tutuklama

Geçen yıl lüks araca düzenlenen, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Cemal Nayır'ın da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı

02 Haziran 2019 Pazar 23:44
Şişli'deki cinayete 3 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, geçen yıl bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Cemal Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Kasım 2018'de Şişli'de lüks araca düzenlenen ve Murat Çarık'ın hayatını kaybettiği, Murat Bakaç'ın da ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Konuyla ilgili teknik ve fiziki çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır'ın verdiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta İstanbul merkezli 2 ilde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Nayır ve tetikçi oldukları belirtilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekerlekli sandalye ile Gayrettepe'deki emniyet yerleşkesine geçirilen Nayır ve diğer şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Cemal Nayır ve 2 tetikçi tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından olan ve 23 Eylül 2004'te Esenler'de lüks aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kaleşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Nayır, İslanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 25 Eylül 2007'de düzenlediği ve 80 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:44
  1. Cemal Nayır
  2. cinayet
  3. operasyon

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