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Şişli'de yangın

İtfaiye ekipleri, alevlerin kapladığı dairede mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:28
Şişli'de yangın

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir üst katta bulunan daireye de sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan dairede mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle tahliye etti.

Baba-oğul oldukları öğrenilen ve dumandan etkilenen iki kişinin tedavisi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 2 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalanların kurtarılmasının ardından alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:28
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