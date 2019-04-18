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Şişli’de trafik kazası: 2 yaralı

Şişli’de motosiklet ile ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:54
Şişli’de trafik kazası: 2 yaralı

Şişli’de motosiklet ile ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan vatandaş kaldırımda acılar içinde kıvranarak ambulansı beklerken, kısa süre sonra olay yerine gelen ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 23:30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Çağlayan istikametine giden Mehmet Kaya idaresindeki 34 TAF 01 ticari taksi, sürücüsünün parklarını açarak yavaşlaması üzerine aynı yönde seyir halinde olan ve üzerinde iki kişi olan 34 JP 8831 plakalı motosiklet ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Serdar T., ve Soner Y., yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yerde acılar içinde kıvranarak ambulans bekledi


Motosiklet düşerek yaralanan Serdar T., ve Soner Y., kaldırımda acılar içinde kıvranarak ambulansı bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara yerde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.


Taksinin lastiği patladı


Çarpma sonrası motosiklet ve ticari takside maddi hasar meydana gelirken, ticari taksinin lastiği patladı. Taksi sürücüsü Mehmet Kaya tarafından lastiğinin değiştirilmesi sonucu araç olay yerinden ayrılırken, kaza yapan motosiklet ise olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 00:54
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