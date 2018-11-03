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Şişli'de şüpheli paket alarmı! Polis harekete geçti

İstanbul'un Şişli ilçesinde Kadırgalar Caddesi'nde üzerinde kablolar bulunan paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Cadde güvenlik amaçlı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba uzmanı polislerin yaptığı incelemelerde pakette herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 19:00
Şişli'de şüpheli paket alarmı! Polis harekete geçti

İstanbul Şişli'de bulunan Kadırgalar Caddesi Demokrasi Parkı karşısı Dolmabahçe istikametinde yol kenarında üzerinde kablolar bulunan paketi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amaçlı caddenin giriş-çıkışlarını çift yönlü trafiğe kapatarak durumu bomba uzmanı polisleri bildirdi. Bölgeye gelen bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek üzerinde kabloların bulunduğu kutuyu inceledi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirlendi. Kablolar bulunan paket incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Trafiğe yaklaşık yarım saat kapatılan Kadırgalar caddesi ise araç ve yaya trafiğine açıldı. . Polis ekiplerin üzerinde kablolar bulunan paketin bir öğrencinin uygulama ödevi olabileceği üzerinde duruyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 19:00
  1. İstanbul
  2. Şişli
  3. şüpheli paket alarmı

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