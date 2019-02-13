Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Şişli Teşvikiye Mahallesi’nde bir şahıs, tartıştığı kadına ve apartman görevlisine kurşun yağdırdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, apartman görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.20 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, binada oturan Saadet K., ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı ile bina önünde tartıştı. Tartışma itişmeye neden olunca apartman görevlisi İbrahim S., duruma müdahale etmek istedi. O sırada ismi öğrenilemeyen erkek şahıs yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda Saadet K. sağ bacağından, apartman görevlisi İbrahim S. ise boynundan aldığı kurşunlarla yaralandı. Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.