Şişli'de otomobile silahla ateş açılması
Yaralı Murat Çarık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti22 Kasım 2018 Perşembe 11:36
İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir otomobile silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta seyir halindeki lüks otomobile dün kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açılması sonucunda Murat Bakaç ve Murat Çarık yaralandı.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Çarık, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma sürüyor.
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