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Şişli’de otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Şişli’de elektrikli araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:59
Şişli’de otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Şişli’de elektrikli araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.45 sularında Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Ceki Beharyakar yönetimindeki 34 MG 0574 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Mohammad Al-Atrash idaresindeki üç tekerlekli elektrikli araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli elektrikli araç, önce orta refüjü aştı, ardından trafik ışığının direğine çarparak karşı şeride devrildi. Kazada, her iki sürücü de yaralanırken, araç içinde sıkışan Mohammad Al-Atrash trafik polisleri, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kaza yapan araçlar polis ve vatandaşlar tarafından yolun kenarına çekildi. Ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan üç tekerlik elektrikli aracın sürücüsü Mohammad Al-Atrash’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:59
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