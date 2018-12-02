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Şişli'de iki grup arasında silahlı kavga! 1 yaralı

Nişantaşı’nda bir gece kulübü önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

02 Aralık 2018 Pazar 07:46
Şişli'de iki grup arasında silahlı kavga! 1 yaralı

Harbiye Mahallesi Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde bir gece kulübü önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalık geçirdi

112 ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yaralı kişi ile olay nedeniyle fenalık geçiren biri kadını, ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerindeki boş kovaları topladı. Kavgaya karışıp kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 07:46
  1. Şişli
  2. kavga

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