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Şişli’de kararı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Şişli’de İran uyruklu karı kocanın kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
Şişli’de kararı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Şişli’de İran uyruklu karı kocanın kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kadının çığlıkları üzerine mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verirken, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu görüldü. Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı.


Olay, Şişli Meşrutiyet Mahallesi, Melek Sokak’ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Narges S., kocasıyla evde tartışmaya başladı. Kadının çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.İhbar üzerineolay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerindehafif şekilde yaralar olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler, kadının kocasını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Adam o esnada baygınlık geçirerek yere yığıldı. Adamaolay yerinde bulunansağlık ekipleri müdahale etti. İran uyruklu adam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.



Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı


Bir süre sonra polis eşliğinde evden çıkartılan Narges S. isimli İran uyruklu kadının vücudunun farklı yerlerinde bıçak izine benzer yaralar olduğu görüldü.


Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı. Çekim yapan bir gazetecinin kamerasını da kullanılmayacak hale getirdi.Güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.



“Aralarında şiddetli geçimsizlik vardı”


Mahallede esnaflık yapan Mehmet Çakmak, “Aralarında şiddetli bir geçimsizlik vardı. Daha önce de tartışmalarını, kavgalarını zaten yaşadık, gördük. Akşam da anlaşamamalarından dolayı aralarında yine bazı olaylar olmuş. Birbirlerine zarar vermişler, bıçaklama olayları falan olmuş. Bunları yabancı uyruklu karı koca olarak biliyoruz. Buraya ambulans geldi, polis ekipleri geldi. 1 aydır aşırı derecede kavgaları vardı. Herkes de buna şahit oluyordu” dedi.


Ambulansla hastaneye kaldırılan karı kocanın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Narges S. İsimli İran uyruklu kadının, kocasından şikayetçi olmayacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
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